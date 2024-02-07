«Страсбург» — «Гавр»: Кузяев выйдет в стартовом составе на матч 1/8 Кубка Франции
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Сегодня, 7 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Страсбург» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция). Матч начнётся в 22:30 по московскому времени.
Кубок Франции . 1/8 финала
07 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Страсбург
Страсбург
Перерыв
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Баква – 21' 1:1 Айю – 30' 2:1 Эмега – 36'
Стартовые составы:
«Страсбург»: Беллааруш, Мванга, Силла, Жильбер, Делен, Перрен, Сиссоко, Анжело, Диарра, Эмега, Баква.
«Гавр»: Горжелен, Него, Юте-Кинкуэ, Сальмье, Эль-Хаджам, Кузяев, Ндиайе, Жужу, Грандсир, Казимир, Айю.
Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появится в матче на поле с первых минут.
«Гавр» ранее в Кубке Франции прошёл «Кан» (2:1) и «Шатору» (1:0). «Страсбург» в прошлых стадиях французского турнира обыграл «Авуэн» со счётом 4:0 и «Клермон» (3:1).
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