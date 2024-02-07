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Тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал разгромное поражение от «Ростова»

Тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал разгромное поражение от «Ростова»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильерме Абаскаль прокомментировал разгромное поражение от «Ростова» (0:3) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали.

Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, на 39-й минуте защитник ростовчан Евгений Чернов открыл счёт после неудачного выхода из штрафной в исполнении голкипера московской команды Александра Максименко. Спустя пару минут Николай Комличенко увеличил преимущество «Ростова» с передачи Роналдо. На 62-й минуте полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин сделал счёт 3:0, забив красивый мяч издали.

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