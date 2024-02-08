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Мбаппе стал первым игроком топового мирового футбола, кто забил 30 мячей в этом сезоне

Мбаппе стал первым игроком топового мирового футбола, кто забил 30 мячей в этом сезоне
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Брестом». На 34-й минуте встречи французский нападающий парижан Килиан Мбаппе открыл счёт с передачи Уоррена Заир-Эмери. Это уже его 30-й гол в нынешнем сезоне. Как сообщает Squawka в социальной сети Х (бывший Twitter), Мбаппе стал первым игроком топового мирового футбола, забившим 30 мячей в сезоне-2023/2024.

Кубок Франции . 1/8 финала
07 февраля 2024, среда. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
2 : 1
Брест
Брест
1:0 Мбаппе – 34'     2:0 Перейра – 37'     2:1 Мунье – 65'    
Удаления: нет / Брассье – 69'

Для того, чтобы достигнуть такого показателя, Мбаппе потребовалось лишь 29 матчей. Помимо 30 мячей, на его счету также семь результативных передач во всех официальных турнирах.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Килиана Мбаппе составляет € 180 млн. Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня этого года.

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