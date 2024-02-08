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«Челси» обыграл «Астон Виллу» в Кубке Англии

«Челси» обыграл «Астон Виллу» в Кубке Англии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» принимала «Челси». Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась победой лондонского клуба со счётом 3:1.

Кубок Англии . 1/16 финала. 0-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Галлахер – 11'     0:2 Джексон – 21'     0:3 Фернандес – 54'     1:3 Диаби – 90+1'    

В составе победителей забивали Конор Галлахер, Николас Джексон и Энцо Фернандес. Единственный гол за «Астон Виллу» забил Мусса Диаби.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с «Лидсом». Матч состоится 28 февраля.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлого года обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является «Арсенал», который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (12).

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