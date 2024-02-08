«Челси» обыграл «Астон Виллу» в Кубке Англии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» принимала «Челси». Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась победой лондонского клуба со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Конор Галлахер, Николас Джексон и Энцо Фернандес. Единственный гол за «Астон Виллу» забил Мусса Диаби.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с «Лидсом». Матч состоится 28 февраля.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлого года обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является «Арсенал», который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (12).