Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: если летом Джикия окажется в «Ростове», это будет идеальным вариантом

Червиченко: если летом Джикия окажется в «Ростове», это будет идеальным вариантом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды. В СМИ появлялись слухи о возможном переходе защитника в «Ростов».

«Если летом Джикия окажется в «Ростове», это будет идеальным вариантом. Это будет укреплением центральной зоны защиты. Осипенко с Джикией будут великолепной связкой. Не думаю, что на это пойдёт «Спартак», но для «Ростова» это было бы идеально.

Уже всё слишком сильно накалилось, но Матыцын вчера говорил, что Джикия 100% останется и всё будет в порядке. С одной стороны, немного непонятно. С другой стороны, для спартаковцев это некий оптимизм», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Что Джикии делать с карьерой? 5 вариантов для капитана «Спартака»
Рейтинг
Что Джикии делать с карьерой? 5 вариантов для капитана «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android