Червиченко: если летом Джикия окажется в «Ростове», это будет идеальным вариантом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды. В СМИ появлялись слухи о возможном переходе защитника в «Ростов».

«Если летом Джикия окажется в «Ростове», это будет идеальным вариантом. Это будет укреплением центральной зоны защиты. Осипенко с Джикией будут великолепной связкой. Не думаю, что на это пойдёт «Спартак», но для «Ростова» это было бы идеально.

Уже всё слишком сильно накалилось, но Матыцын вчера говорил, что Джикия 100% останется и всё будет в порядке. С одной стороны, немного непонятно. С другой стороны, для спартаковцев это некий оптимизм», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.