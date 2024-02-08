Что Джикии делать с карьерой? 5 вариантов для капитана «Спартака»

Сага, связанная с Георгием Джикией и его будущим в «Спартаке», только набирает обороты. Большой резонанс вызвало интервью «Чемпионата» с агентом футболиста Вадимом Шпинёвым. Он рассказал подробности общения «Спартака» с капитаном по поводу контракта. Мы же предлагаем нашим читателям выбрать наилучший вариант продолжения карьеры для Георгия.
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Уйти в аренду в другой клуб до конца сезона
Неплохой вариант для Джикии. Георгий набрался бы игровой практики в другой команде и летом рассматривал бы варианты в статусе свободного агента. А если в «Спартаке» в конце сезона что-то изменится, защитник мог бы вернуться в клуб. Однако возможность аренды отверг сам футболист — так сказал агент Шпинёв: «Был вариант с «Ростовом» — аренда на полгода. Но мы не давали ответа на их предложение. Самое главное, что сам Джикия принял решение не уходить из родного клуба — это было ключевое для него». Сам «Спартак» также предлагал игроку уйти в аренду до конца сезона с полным сохранением зарплаты. Но вдруг Георгий передумает и примет предложение?
Расстаться со «Спартаком» уже сейчас
В нынешнем сезоне Джикия провёл всего шесть матчей (436 минут) в РПЛ, а также три встречи (270 минут) в Кубке России. Не очень солидные цифры для капитана «Спартака» и защитника сборной, привыкшего быть основным. Джикия проиграл конкуренцию Срджану Бабичу, хотя агент Георгия не согласен с видением тренера Гильермо Абаскаля: «Может быть, годы берут своё, но Джикия начал играть за счёт головы — он думающий защитник. Я считаю, что по мысли и уму Георгий на голову выше своих конкурентов. Не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право».
У Джикии, судя по всему, остаются напряжённые отношения с Абаскалем. Возможно, защитнику не стоит терять время на скамейке, а попросить руководство отпустить его в другую команду уже сейчас? Тем более издание 61saat сообщало, что Георгием интересуется турецкий «Трабзонспор». А Шпинёв говорил об интересе саудовских, турецких клубов и «Локомотива». Так что за символическую сумму защитника наверняка заберут и сейчас, не дожидаясь конца контракта.
Дождаться лета и принять решение, отталкиваясь от тренера «Спартака»
Решение, которое на данный момент принял Джикия. Георгий остаётся в «Спартаке», профессионально относится к делу, а уже летом примет решение. Если Абаскаль провалит весеннюю часть сезона, его наверняка уволят. Это откроет возможность для Джикии вернуться в старт на постоянной основе. В ином случае Георгий вряд ли останется в «Спартаке». Об этом говорил и агент Шпинёв: «Если Абаскаль останется в клубе — никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но всё будет хорошо».
Остаться в «Спартаке» до конца сезона и уйти свободным агентом
Контракт Джикии с красно-белыми действует до конца мая 2024 года. Как капитан «Спартака» он может показать лояльность клубу, не покинув команду в середине сезона, а доведя дело до конца. «Георгий очень любит «Спартак». Ему здесь нравится всё. Для него даже не так сильно важны деньги, как ромбик. Это правда самое главное», — отметил агент Шпинёв в интервью «Чемпионату». И даже если Георгий в итоге станет свободным агентом и покинет «Спартак», то сделает это красиво и с высоко поднятой головой.
Подписать новый контракт со «Спартаком» сейчас
«Приоритет Георгия — всегда быть в «Спартаке», — цитата из уже упомянутого интервью с агентом Шпинёвым. Возможно, Георгий настолько любит команду, что готов пойти на компромисс по новому контракту? И даже снизить требования по зарплате. Абаскаль, похоже, по-прежнему рассчитывает на капитана, пускай и не как на железного игрока старта. И если Джикия настоит на поиске решения по новому контракту любой ценой, то сможет остаться и продолжить борьбу за место в составе, несмотря на имя тренера «Спартака».