Что Джикии делать с карьерой? 5 вариантов для капитана «Спартака»

Расстаться со «Спартаком» уже сейчас

В нынешнем сезоне Джикия провёл всего шесть матчей (436 минут) в РПЛ, а также три встречи (270 минут) в Кубке России. Не очень солидные цифры для капитана «Спартака» и защитника сборной, привыкшего быть основным. Джикия проиграл конкуренцию Срджану Бабичу, хотя агент Георгия не согласен с видением тренера Гильермо Абаскаля: «Может быть, годы берут своё, но Джикия начал играть за счёт головы — он думающий защитник. Я считаю, что по мысли и уму Георгий на голову выше своих конкурентов. Не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право».

У Джикии, судя по всему, остаются напряжённые отношения с Абаскалем. Возможно, защитнику не стоит терять время на скамейке, а попросить руководство отпустить его в другую команду уже сейчас? Тем более издание 61saat сообщало, что Георгием интересуется турецкий «Трабзонспор». А Шпинёв говорил об интересе саудовских, турецких клубов и «Локомотива». Так что за символическую сумму защитника наверняка заберут и сейчас, не дожидаясь конца контракта.