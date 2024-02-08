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Агент Бакаева рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта со «Спартаком»

Агент Бакаева рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта со «Спартаком»
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Футбольный агент Герман Ткаченко, представляющий интересы Зелимхана Бакаева, рассказал о переговорах со «Спартаком» перед уходом футболиста в «Зенит».

«Правда ли, что отец Бакаева требовал для сына больше двух миллионов евро зарплаты? Давайте так – первое предложение не было лёгким для «Спартака», мы сегодня это прекрасно понимаем. Мы учитывали два подписания, которые произошли накануне. Мы никогда не привязываемся к персоналиям, что дайте нам зарплату, как у кого-то, кто столько получает. Но мы понимали примерно, какая зарплата у первых 12 игроков «Спартака», и оперировали этой суммой. При этом мы всегда говорили, что давайте обсудим, если что-то не устраивает, мы всегда открыты к дискуссиями, давайте посмотрим, что вы готовы дать.

Ответ был на протяжении первого полугода всегда: «Мы пока не приняли решения, мы пока не готовы. Возможны разные варианты. Может быть, мы зимой расстанемся, может, продлим, может, нет». Всегда так отвечали. Кроме того, мы в одностороннем порядке делали шаг вперёд. Деньги уже были не ключевыми с точки зрения принятия решения. Потом появился Лука Каттани, с которым у меня были серьёзные, глубокие профессиональные отношения, он попросил время, чтобы разобраться в этой теме. А когда он сказал, что игрок может быть им полезен, честно сказал, что пришло время, когда нужно сокращать бюджет, они готовились к передаче дел «Лукойлу». Главный фокус был на сокращении бюджета. Мележиков сам хотел, чтобы Бака остался в клубе, но ситуация как была, так и была», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала Nobel.

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