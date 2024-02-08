Чеферин не будет баллотироваться на пост главы УЕФА, несмотря на обнуление

Президент УЕФА Александр Чеферин сделал официальное заявление о том, что не будет баллотироваться на очередной срок в 2027 году. Напомним, в четверг, 8 февраля, Конгресс УЕФА проголосовал за обнуление первого президентского срока словенского функционера.

«Я принял решение. Я больше не планирую баллотироваться в 2027 году. Одна из причин – необходимость «свежей» крови, другая – что я не могу проводить много времени с семьей и не смогу делать этого ещё долго», – сказал Чеферин на пресс‑конференции по итогам конгресса УЕФА.

Чеферин был избран седьмым Президентом УЕФА 14 сентября 2016 года. Автоматически словенец стал вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). 7 февраля 2019 года Чеферин был переизбран на новый срок. Кандидатура в его лице набрала 55 из 55 возможных голосов. 5 апреля 2023 года, на очередном конгрессе УЕФА, Чеферина переизбрали главой организации на третий срок на безальтернативной основе.