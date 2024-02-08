Экс-тренер «Торпедо» рассказал, что удивило испанца Клотета в России

Испанский тренер Берто Льядо Ферреро, экс-ассистент Жозепа Клотета в «Торпедо», рассказал, что удивило бывший тренерский штаб автозаводцев в России.

«Ему было очень комфортно в клубе и в городе. Он быстро интегрировался и адаптировался к жизни здесь. В команде он казался очень спокойным и счастливым и, несмотря на все трудности, всегда был позитивным и очень трудолюбивым. Пеп всегда думал, что трудности возникают из-за отсутствия опыта в футболе у ​​руководства клуба.

Удивили фанаты «Торпедо» и их желание сохранить историю клуба. Это прекрасно. Из минусов – множество невыполненных обещаний и несерьёзность ответственных лиц», — сказал Ферреро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.