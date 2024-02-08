Полузащитник «Спартака» Мартинс описал Россию в трёх словах

Полузащитник «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс описал Россию в трёх словах.

«Первое — это «Спартак», потому что играть в футбол здесь для меня наслаждение. Второе — это сюрприз, удивление… В хорошем смысле я был поражён тем, что вижу вокруг себя, приехав в Россию. И третье — это люди. В России я познакомился с множеством потрясающих людей», — приводит слова Мартинса издание «Спорт-экспресс».

Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мартинса в € 4,5 млн.