Хавбек «Спартака» Мартинс: в какой стране играть — моё дело и моё решение

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос о том, не было ли у него проблем с вызовом в сборную Люксембурга из-за выступлений в России.

«В какой стране играть — моё дело и моё решение. Никто не указывает мне, как поступать. Тренеру сборной нужны мои игровые качества. Если у меня всё хорошо в «Спартаке», РПЛ — сильная лига, а я в хорошей форме и готов играть, то почему нет? Никогда не было никакого негатива от тренеров. От родных на родине? У меня довольно маленький круг общения: семья и друзья знают, кто я. Они понимают, что, если я счастлив здесь, это неспроста. Это значит, что я в безопасности и наслаждаюсь временем в «Спартаке». Всё хорошо!» — приводит слова Мартинса издание «Спорт-экспресс».

Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мартинса в € 4,5 млн.