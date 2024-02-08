Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Спартака» Мартинс: в какой стране играть — моё дело и моё решение

Хавбек «Спартака» Мартинс: в какой стране играть — моё дело и моё решение
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос о том, не было ли у него проблем с вызовом в сборную Люксембурга из-за выступлений в России.

«В какой стране играть — моё дело и моё решение. Никто не указывает мне, как поступать. Тренеру сборной нужны мои игровые качества. Если у меня всё хорошо в «Спартаке», РПЛ — сильная лига, а я в хорошей форме и готов играть, то почему нет? Никогда не было никакого негатива от тренеров. От родных на родине? У меня довольно маленький круг общения: семья и друзья знают, кто я. Они понимают, что, если я счастлив здесь, это неспроста. Это значит, что я в безопасности и наслаждаюсь временем в «Спартаке». Всё хорошо!» — приводит слова Мартинса издание «Спорт-экспресс».

Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мартинса в € 4,5 млн.

Материалы по теме
Тренер Люксембурга Хольц заявил, что Мартинс вряд ли покинет «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android