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«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: Педро открыл счёт на первых минутах матча

«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: Педро открыл счёт на первых минутах матча
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В эти минуты проходит матч Кубка равноправия, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок равноправия
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
2 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Педро – 2'     2:0 Кассьерра – 42'    

На третьей минуте встречи 18-летний бразилец Педро вывел «Зенит» вперёд.

Напомним, во время зимних предсезонных сборов «Зенит» ещё не проигрывал. Петербуржская команда провела шесть товарищеских матчей, одержав победу в четырёх из них. Сине-бело-голубые были сильнее таких команд, как «Динамо» Самарканд (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1), «Урал» (1:0) и «Аль-Духаиль» (2:0). Также подопечные Сергея Семака разошлись миром с «Аль-Фатом» (1:1) и «Ноа» (0:0).

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