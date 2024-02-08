Станислав Черчесов отреагировал на решение Фёдора Кудряшова завершить карьеру

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о том, что экс-футболист «Спартака», «Антальяспора» и «Факела» Фёдор Кудряшов завершил карьеру.

«Федя явно с раздумьями пришёл к этому решению. Команда без таких игроков, как Федя, не может существовать. У него есть необходимый стержень. Но время бежит, футбол меняется. Видимо, Федя понял, что больше не может.

У меня к нему только слова благодарности за то время, что мы были вместе. Желаю ему успехов в будущем», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 8 февраля, бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне.