Экс-защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне.

«Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю «Факел» и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы – особенные! Спасибо вам за всё!» — приводит слова Кудряшова пресс-служба воронежского клуба.

На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин» и «Сочи». Кудряшов является четырёхкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России. Также футболист поиграл в турецких командах — в «Истанбуле» и «Антальяспоре».

За национальную команду защитник выступал на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год). В футболке сборной России Кудряшов провёл 48 матчей, в которых забил один гол. Игрок обороны принимал участие в домашнем чемпионате мира — 2018, где принял участие в четырёх из пяти матчей сборной.