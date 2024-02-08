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«Зенит» забил шесть безответных мячей в ворота «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого

«Зенит» забил шесть безответных мячей в ворота «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого
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Завершился матч Кубка равноправия, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Команда из Санкт-Петербурга одержала разгромную победу — 6:0.

Кубок равноправия
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Педро – 2'     2:0 Кассьерра – 42'     3:0 Кассьерра – 47'     4:0 дос Сантос – 54'     5:0 Кассьерра – 60'     6:0 Мантуан – 82'    

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте встречи. 18-летний бразилец Педро вывел «Зенит» вперёд. На 43-й минуте колумбийский форвард Матео Кассьерра увеличил преимущество российской команды до двух мячей. В самом начале второго тайма нападающий оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 55-й минуте капитан «Зенита» Дуглас Сантос забил четвёртый гол клуба. На 59-й минуте Кассьерра оформил хет-трик и увеличил преимущество до пяти мячей. Шестой гол на 81-й минуте забил Густаво Мантуан.

После этой победы подопечные Сергея Семака набрали шесть очков и обошли в турнирной таблице Кубка равноправия «Шанхай Шэньхуа», поднявшись на первое место.

Турнирная таблица Кубка равноправия
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