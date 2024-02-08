Бояринцев: если есть перспективы играть в «Ростове», Джикии надо уходить из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в московском клубе.

«В «Спартаке» ситуацию с Джикией и Абаскалем стараются преподнести, чтобы всё было солидно. Я думаю, это правильно, никто не хочет выносить ссору из избы. Если есть перспективы идти в «Ростов» и играть в основном составе, конечно, Джикии надо уходить. В «Спартаке» какая-то неизвестность, тренер рассчитывает на других футболистов. Я уверен, что Джикия — амбициозный футболист и он предпочтёт ещё игровую деятельность. Он однозначно пригодится «Ростову», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, сообщил о том, что его клиент не останется в стане красно-белых, пока на посту главного тренера команды будет находиться Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение Джикии с московским клубом истекает в июне этого года.