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Слуцкий нарушил регламент и не явился на пресс-конференцию после разгрома от «Зенита»

Слуцкий нарушил регламент и не явился на пресс-конференцию после разгрома от «Зенита»
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Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», Леонид Слуцкий не пришёл на пресс-конференцию после разгромного поражения в матче Кубка равноправия с «Зенитом» (0:6). Согласно регламенту турнира тренер должен был ответить на вопросы журналистов.

Василий Березуцкий и Олег Яровинский, входящие в тренерский штаб Слуцкого, также отказались от общения со СМИ, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

В прошлом сезоне китайский клуб занял пятое место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).

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