Личка — о возможных трансферах игроков «Оренбурга» в «Динамо»: нет места, так бывает

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, хотел бы он переманить в стан бело-голубых каких-то футболистов из «Оренбурга», где он ранее работал.

«У «Оренбурга» есть качественные игроки, футболисты очень хорошего уровня для РПЛ. Но у меня есть уже в середине поля Чавес, Фомин, Бителло, Лаксальт, Карраскаль и Гагнидзе, который сегодня не играл, так как вчера получил ушиб. Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле, — тоже плохо. Все хотят играть. У нас большая конкуренция в середине поля. Нет места. Так бывает», – приводит слова Лички «РБ Спорт».

Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Прошлым летом чешский специалист стал главным тренером московского «Динамо».

Напомним, динамовцы за 18 туров чемпионата России по футболу набрали 32 очка. Они занимают третью строчку в турнирной таблице.