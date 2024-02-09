Игрок «Жироны» рассказал, кого считает ориентиром в своей футбольной карьере

Бразильский Вингер «Жироны» Савио рассказал, какого игрока считает примером для подражания в мировом футболе в преддверии матча с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

«Роналдиньо был безумно хорош, он был очень талантливым игроком с мячом. Роналду Назарио тоже, хотя он был скорее прекрасным бомбардиром. Прямо сейчас я считаю своим ориентиром Родриго из «Реала», – приводит слова Савио AS.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

В текущем сезоне в активе 19-летнего Савио семь забитых мячей и семь результативных передач в 27 матчах в составе «Жироны». Напомним, что права на игрока принадлежат французскому «Труа», также входящему в структуру City Group. «Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги с 58 очками, «Жирона» – вторая с 56 баллами. 10 февраля команды проведут очный матч в Мадриде.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Сити» достиг соглашения с «Жироной» о подписании 19-летнего вингера каталонского клуба. Английский клуб готов заплатить € 30 млн, а Савио должен присоединиться к «горожанам» грядущим летом.

Материалы по теме АПЛ изучит потенциальный переход Савио в «Сити» на предмет справедливой рыночной стоимости

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: