АПЛ изучит потенциальный переход Савио в «Сити» на предмет справедливой рыночной стоимости

Футбольный клуб «Манчестер Сити» должен будет предоставить английской Премьер-лиге доказательства справедливой рыночной стоимости бразильского вингера «Жироны» Савио перед его подписанием, сообщает The Telegraph. Напомним, ранее сообщалось, что действующий чемпион Англии уже договорился с испанским клубом о переходе футболиста в летнее трансферное окно.

По информации источника, это связано с ужесточением правил, касающихся трансферов между сторонами, находящимися в одной собственности. Это означает, что клубы с одним и тем же владельцем не могут платить за игрока ниже рыночной стоимости.

Сообщается, что бразильский футболист будет оценён АПЛ, чтобы гарантировать, что сделка не обойдет контроль над расходами, поскольку он уже является сотрудником City Football Group.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер «Жироны» принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.