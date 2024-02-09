Ирисметов – об узбекских футболистах: если их позовут в РПЛ – ребята готовы ехать

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов рассказал об уровне интереса узбекских футболистов к переходу в чемпионат России.

«РПЛ по-прежнему привлекает. Конечно, часть хочет поехать куда-нибудь в Корею или Саудовскую Аравию. Но и чемпионат России тоже остается важным. Если туда позовут – ребята готовы ехать. В том числе из-за такого развития там Аббоса. Я не считаю, что лига деградирует из-за отъезда нескольких легионеров», — приводит слова Ирисметова «РБ Спорт».

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 500 тыс. Контракт узбекского полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 4 млн.

Сборная Узбекистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где проиграл сборной Катара со счётом 1:1 (3:2 – по пенальти).