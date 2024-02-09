Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Шабаб Аль-Ахли. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Лунин ответил на вопрос о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Андрей Лунин ответил на вопрос о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в королевский клуб.

«Будет ли Килиан Мбаппе играть в «Реале»? Пробыв здесь 4-5 лет со всеми слухами, я действительно не знаю», — приводит слова Лунина «Madrid Xtra».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Мадридский «Реал» планирует подписать нападающего в статусе свободного агента. По информации El Larguero, французский форвард хотел бы иметь зарплату в размере € 50 млн, а также получить подписной бонус € 120 млн. Отмечается, что на данном этапе Мбаппе пока ни с кем не договорился.

Напомним, ранее появилась информация, что Килиан близок к переходу в мадридский «Реал». Сообщалось, что француз уже определился с тем, где он будет жить в Мадриде.

Россия - Премьер-Лига - 2006 . 10-й тур
11 июля 2006, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо
Москва
1:0 Билялетдинов – 22'     2:0 Лоськов – 42'    
Удаления: Кингстон – 44' / нет
Материалы по теме
Дешам высказался о серьёзности травмы Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android