Андрей Лунин ответил на вопрос о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в королевский клуб.

«Будет ли Килиан Мбаппе играть в «Реале»? Пробыв здесь 4-5 лет со всеми слухами, я действительно не знаю», — приводит слова Лунина «Madrid Xtra».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Мадридский «Реал» планирует подписать нападающего в статусе свободного агента. По информации El Larguero, французский форвард хотел бы иметь зарплату в размере € 50 млн, а также получить подписной бонус € 120 млн. Отмечается, что на данном этапе Мбаппе пока ни с кем не договорился.

Напомним, ранее появилась информация, что Килиан близок к переходу в мадридский «Реал». Сообщалось, что француз уже определился с тем, где он будет жить в Мадриде.