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Дешам высказался о серьёзности травмы Мбаппе

Дешам высказался о серьёзности травмы Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе после матча с «Брестом» в Кубке Франции.

Франция - Лига 1 . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Килиана всё хорошо, нет причин для опасений. Такая травма не должна вызывать беспокойство. Всё в порядке», – приводит слова Дешама Get French Football News.

Напомним, 25-летний футболист получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.

Отметим, 10 февраля «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в рамках 21-го тура Лиги 1, а уже в следующую среду «парижанам» предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад». Оба матча пройдут на домашнем стадионе лидера чемпионата Франции «Парк де Пренс».

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