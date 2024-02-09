Дешам высказался о серьёзности травмы Мбаппе

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе после матча с «Брестом» в Кубке Франции.

«У Килиана всё хорошо, нет причин для опасений. Такая травма не должна вызывать беспокойство. Всё в порядке», – приводит слова Дешама Get French Football News.

Напомним, 25-летний футболист получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.

Отметим, 10 февраля «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в рамках 21-го тура Лиги 1, а уже в следующую среду «парижанам» предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад». Оба матча пройдут на домашнем стадионе лидера чемпионата Франции «Парк де Пренс».

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: