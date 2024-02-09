Организаторы вернут 50% от стоимости билетов на матч «Интер Майами» в Гонконге из-за Месси

Компания Tater Asia, являющаяся организатором товарищеского матча «Интер Майами» в Гонконге, опубликовала извинения, а также заявила, что вернёт часть денег за билеты из-за отсутствия Лионеля Месси на поле. Напомним, аргентинец не принял участия в товарищеском матче американской команды со сборной Гонконга (4:1).

«Мы приносим извинения всем, кого разочаровал футбольный матч между командой Гонконга и «Интер Майами» в воскресенье, 4 февраля. Событие, которое, как мы надеялись, станет гордостью города и над которым мы упорно работали в течение нескольких месяцев, стало источником большой душевной боли.

Но мы тоже убиты горем. Мы вложили свои кровь и пот в то, чтобы привезти в Гонконг футбольный матч мирового класса, и нас подвели вместе со всеми вами. По контракту «Интер Майами» обязался, что его звёздные игроки — Месси, Альба, Бускетс и Суарес, должны будут играть по 45 минут, если не получат травму. Но в «Интер Майами» нам сообщили, что Месси и Суарес не смогут сыграть из-за травм.

Болельщики приходят посмотреть на футбольный матч и звёздных игроков, и травмы — это часть игры. Но что нас расстроило, так это кажущееся отсутствие уважения к болельщикам. Когда мы узнали, что Месси не сыграет, мы умоляли руководство и владельцев «Интер Майами» призвать его встать, пообщаться со зрителями и объяснить, почему он не сможет сыграть. Он этого не сделал. Тот факт, что Месси и Суарес сыграли в Японии 7 февраля, ощущается как ещё одна пощёчина.

Мы вложили миллионы долларов и месяцы напряжённой работы, чтобы провести мероприятие мирового уровня в Гонконге. Сегодня эта мечта разбилась для нас и всех тех, кто купил билеты, чтобы увидеть Месси на поле. Tatler Asia предложит всем, кто приобрёл билеты на матч возврат 50% стоимости. Ещё раз приносим свои глубочайшие извинения», — говорится в заявлении в соцсетях Tatler Asia.

Напомним, отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов, а также представителей государственных структур Гонконга и Китая. Болельщики освистали аргентинца, а также нападающего Луиса Суареса, который также не появился на поле.