В «Спартаке» возникло разногласие между Абаскалем и Амаралом из-за возможного трансфера

В московском «Спартаке» возникло разногласие между главным тренером Гильермо Абаскалем и спортивным директором Томашем Амаралом. Функционер настаивает на подписании нового опорного полузащитника, однако испанский тренер считает, что команде не нужен этот трансфер, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, Абаскаль иначе видит футбол «Спартака» и отмечает, что опорному полузащитнику не найдётся места в нынешней игровой схеме команды. Амарал пытается убедить испанского тренера в обратном — что новый опорник красно-белым необходим.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде.