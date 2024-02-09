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«Зенит» может подписать экс-игрока «Амкала» Прокопа, который ранее играл за «Ботев»

«Зенит» может подписать экс-игрока «Амкала» Прокопа, который ранее играл за «Ботев»
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Полузащитник Михаил Прокопьев (Прокоп) ушёл из медийной команды «Амкал» ради профессионального контракта с «Зенитом», информирует телеграм-канале «На карандаше».

Ранее Прокоп объявил о своём уходе из «Амкала». Причиной такого события якобы стала фотография, которую парень накануне выложил в своих соцсетях. На снимке Прокоп был одет в экипировку 2DROTS — принципиального соперника «Амкала». Форма, вероятно, осталась у Михаила со времён выступлений за 2DROTS. Ситуация подавалась таким образом, будто Прокопьев ушёл из команды из-за разногласий с тренерским штабом.

Напомним, ранее Прокоп выступал за профессиональный болгарский клуб «Ботев», однако вернулся в российский медиафутбол, объяснив это тем, что не справился в моральном плане с адаптацией в новой стране.

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