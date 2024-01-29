Сколько зарабатывают в медиафутболе? Называем конкретные цифры

За несколько лет существования медиафутбол обрёл многочисленную армию хейтеров. Драки, скандалы, оскорбления — поводов для критики действительно хватает. Но, несмотря на это, Медиалига продолжает развиваться, переманивая в свои ряды игроков и тренеров из профессиональных клубов.

Одна из главных причин привлекательности новомодного направления — финансы. Медиафутбол предлагает то, что нельзя получить во Второй лиге: солидные гонорары и сотни тысяч заинтересованных зрителей по всей стране. А если начать развиваться как блогер или шоумен, то благодаря Медиалиге вообще можно стать миллионером!

Призовые в медиафутболе

Все медийные соревнования спонсируются букмекерскими компаниями, поэтому бюджеты там крутятся серьёзные. По данным СМИ, на один сезон Медиалиги спонсор выделяет около 120 млн рублей. Такой объём инвестиций позволяет организаторам устанавливать солидный призовой фонд за победу в турнире:

Медиалига (Россия): в разные сезоны призовой фонд составлял от 5 до 7,5 млн рублей;

Московский кубок селебрити — 2023: 5 млн рублей;

Медиалига (Казахстан): от 1 до 5 млн тенге (от 200 тыс. до 1 млн рублей).

А ещё в отечественной Медиалиге предусмотрены дополнительные бонусы за медийную активность. Она высчитывается по специальной формуле и позволяет абсолютно каждому клубу забрать свой кусок из общего пирога. Суммарный номинал этого «пирога» в последнем сезоне МФЛ — 6 млн рублей.

Гонорары за участие

В медиатурнирах, как и в большом футболе, есть понятие грандов. Это самые именитые команды, вызывающие наибольший интерес аудитории. По слухам, президенту Медиалиги перед четвёртым сезоном пришлось потратить от 10 до 15 млн рублей, чтобы в турнире приняли участие два гиганта медиафутбола — «Амкал» и 2DROTS. У МФЛ в Казахстане бюджет намного скромнее, но даже там нашим грандам заплатили за участие весьма неплохо, о чём рассказал организатор турнира Дидар Сыдыкбек.

Дидар Сыдыкбек организатор казахстанской Медиалиги «Мы вливаем в турнир и личные деньги, и спонсорские. Гонорар за участие «Амкала» и 2DROTS — это баснословные суммы. На них здесь можно купить дом. Три миллиона российских рублей на одну команду? Нет, больше! Плюс перелёт, проживание, питание. Сами можете посчитать».

Зарплаты в медиафутболе

Ни для кого не секрет, что зарплаты игроков в середняках Второй лиги составляют 25-50 тыс. рублей в месяц. Для футболистов из медийных клубов эти цифры наверняка кажутся смешными. У каждой команды Медиалиги своя схема оплаты труда.

2DROTS платят игрокам фиксированную зарплату (от 25 до 100 тыс. рублей) плюс премиальные 15 тыс. рублей за победу. В период проведения Медиалиги «Дроты» играют четыре-пять матчей за месяц, поэтому в лучшем случае они могут получить 60-75 тыс. рублей премиальными вдобавок к основной зарплате. Также руководители 2DROTS финансово поощряют своих игроков за съёмки в видео.

А вот Broke Boys платит футболистам фиксированные зарплаты, которые в одном из роликов озвучили президенты клуба. Лидеры «Броуков» получают 120-150 тыс. рублей в месяц. Остальные — 75-110 тыс. Главный тренер Игорь Звездин зарабатывает 220 тыс. рублей ежемесячно. Закреплённых премиальных в команде нет.

В «Амкале» у всех футболистов индивидуальные условия. Кто-то не имеет фиксированной ставки, но зато получает большие премиальные за выход на поле и за победу. У других есть чёткий оклад и небольшие премиальные. В среднем игроки зарабатывают 50-100 тыс. рублей в месяц только с футбола. А ещё президент «Амкала» обеспечивает некоторым из них аренду жилья в Москве и платит за съёмки в видео.

В «Сахалинце» (команде известного блогера Михаила Литвина) тоже не скрывают средний размер зарплат: топ-игроки получают до 150 тыс. рублей в месяц, медийные персоны — до 80 тыс. рублей.

Дмитрий Тарасов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отдельно стоит упомянуть касту так называемых суперзвёзд медийного футбола. Зарплаты этой группы игроков выделяются на фоне остальных. Например, бывший форвард сборной России Роман Павлюченко за один матч в составе Fight Nights получал 100 тыс. рублей. Денису Глушакову Broke Boys платили 30 тысяч за выход на поле и 30 тысяч за победу. А Дмитрий Тарасов, по слухам, вообще зарабатывает в «Родине Медиа» около миллиона рублей в месяц за футбол, медийную активность и руководящие обязанности. Эту цифру озвучили сразу несколько не связанных между собой источников, однако сам Тарасов не стал подтверждать информацию.

Зарабатывать немаленькие суммы, разумеется, приятно. Но гораздо важнее другое: медиафутбол — крутая площадка для развития. Бывшие футболисты там находят вторую молодость. Несостоявшиеся игроки получают шанс засветиться и доказать профпригодность. А харизматичные ребята учатся монетизировать себя через видеоблоги и соцсети. Медиафутбол — это своего рода социальный лифт. Есть масса причин не любить его, но на самом деле он не так уж и плох.