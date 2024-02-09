Агент полузащитника ЦСКА Мендеса отреагировал на информацию о предложении «Трабзонспора»

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы игрока ПФК ЦСКА Виктора Мендеса, отреагировал на информацию о предложении «Трабзонспора».

«Это странно, потому что в Турции трансферное окно закрывается уже сегодня. Этот переход невозможен. Мендес этой зимой останется в ЦСКА, если за это время не поступит какое-то серьёзное предложение. Но думаю, что такого не будет. Сейчас это сложно представить. Пока Мендес останется в ЦСКА», — сказал Флуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мендес является воспитанником чилийской «Эспаньолы», из которой перебрался в основную команду летом 2017 года в 18 лет. Летом 2022 года Мендес перешёл в ЦСКА, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Виктор сыграл за красно-синих 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним мячом. Рыночная стоимость чилийца составляет € 5 млн.