Тренер сборной Англии Саутгейт: переход в «Баварию» — отличный шаг для Дайера

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о защитнике «Баварии» Эрике Дайере.

«Я не разговаривал с Эриком, но для него это отличный шаг. «Бавария» — невероятный футбольный клуб с прекрасной историей. Один из крупнейших клубов в мировом футболе. Так что для Эрика это прекрасная возможность. Он действительно хороший парень. Мы желаем ему всего самого наилучшего», — приводит слова Саутгейта Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Дайер выступает за «Баварию» на правах шестимесячной аренды. До перехода в стан мюнхенцев в нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в четырёх матчах чемпионата Англии за «Тоттенхэм», в которых не отметился результативными действиями. Действующий контракт англичанина со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.