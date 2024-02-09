Дмитрий Хомуха: ЦСКА не хватает игроков — тренерский штаб будет против продажи Мендеса

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе чилийского полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса в турецкий «Трабзонспор».

«Я не уверен, что условия продажи Мендеса устроят клуб. Глубины состава ЦСКА совсем не хватает, поэтому клуб сейчас на восьмом месте. На сегодняшний день, я думаю, тренерский штаб будет против продажи Мендеса. Клубу и так не хватает футболистов, особенно в опорной зоне», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» сделал предложение ЦСКА по трансферу Виктора Мендеса. Отмечалось, что турецкий клуб предлагает € 4 млн + € 2 млн бонуса и процент от последующей продажи. Трансферное окно в Турции закрывается сегодня, 9 февраля, времени договориться очень мало.