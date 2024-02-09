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«Зенит» стал обладателем Кубка равноправия — 2024

«Зенит» стал обладателем Кубка равноправия — 2024
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Завершился матч Кубка равноправия, в котором встречались бразильский «Сантос» и катарский «Аль-Духаиль». Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти победу одержал «Сантос» со счётом 4:3. Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» стал победителем турнира.

Ранее «Зенит» одержал две победы в матчах Кубка равноправия. Подопечные Сергея Семака обыграли «Аль-Духаиль» (2:0) и разгромили китайский «Шанхай Шэньхуа» (6:0). Команда набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке располагается «Шанхай Шэньхуа», заработав шесть очков за три игры. «Сантос» набрал два очка и находится на третьем месте. «Зенит» встретится с «Сантосом» 13 февраля.

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