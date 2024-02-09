«Рубин» и ЦСКА заключили соглашение о сотрудничестве

Казанский «Рубин» и московский ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил официальный сайт «Рубина».

Сегодня, 9 февраля, в футбольно-регбийном манеже «Искандер» состоялся заключительный мастер-класс проекта «1000 юных футболистов из моногородов Российской Федерации». В мероприятии приняли участие порядка 250 детей из Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе из восьми городов Татарстана. Почётными гостями стали Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, а также главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева и заместитель генерального директора ПФК ЦСКА Владимир Юрин. После выступления почётных гостей состоялось торжественное подписание договора о сотрудничестве между клубами «Рубин» и ЦСКА.