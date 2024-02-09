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Клопп — о синей карточке: не помню ни одного похожего стоящего предложения

Клопп — о синей карточке: не помню ни одного похожего стоящего предложения
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём отношении к возможному появлению в футболе синей карточки, вследствие которой футболисты будут временно удаляться с поля.

«Я бы постарался всё упростить. Думаю, мы должны сохранять игру настолько простой для судей, насколько это возможно. Это сложная работа, мы прекрасно понимаем.

На данный момент задумка с синими карточками не выглядит фантастикой, но я не помню ни одного похожего стоящего предложения за последние годы. Мне 56 лет, но хороших предложений никогда не было», – приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

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