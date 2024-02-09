Фанаты «Спартака» скандировали кричалки в адрес Джикии на матче Зимнего кубка РПЛ

В эти минуты проходит матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Спартак» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором тайме болельщики «Спартака» несколько раз скандировали: «Джикия — наш капитан!» Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первой половине встречи дубль оформил полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Он отличился на третьей и 28-й минутах матча. На 54-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс забил третий мяч «Спартака».

Для «Шабаб Аль-Ахли» это третий матч на турнире. Ранее команда Марко Николича уступила «Ростову» (1:3) и победила «Кайрат» (2:0). «Спартак», в свою очередь, в среду, 7 февраля, проиграл «Ростову» со счётом 0:3.