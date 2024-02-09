Гендиректор «Спартака» Малышев объяснил назначение Амарала спортивным директором клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о назначении 32-летнего португальского функционера Томаша Амарала спортивным директором клуба.

«Почему Амарал? Мы рассматривали 10 кандидатур, проводили интервью. У Томаша большой опыт работы. Он выстроил систему, которую мы хотели бы видеть у себя.

Все решения по трансферам принимаются комитетом. Мы изучали возможность купить разных игроков — Угальде оказался наиболее хорошим. Его предложил Томаш. Сможем ли мы его продать дороже? Посмотрим. Это молодой футболист, его стоимость будет расти», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Амарал получил должность в «Спартаке» после работы главным скаутом в лиссабонской «Бенфике». Португалец также трудился скаутом в «Гранаде», «Эйбаре» и «Реале Вальядолид».