Бензема: одна из моих задач — поднять чемпионат Саудовской Аравии до уровня топ-лиг Европы

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о своих амбициях после перехода в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

«Игра в саудовской лиге — новый вызов, который мне нравится. Это своеобразный долгосрочный проект, возникший в мусульманской стране. Здесь я выступаю не только в роли футболиста, но и амбассадора.

Я нахожусь здесь для того, чтобы привлечь европейских топ-игроков, даже если в саудовской лиге уже есть сильные футболисты. Наша задача – поднять чемпионат до уровня сильнейших европейских лиг», — приводит слова Бензема GQ Middle East.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.