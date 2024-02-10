Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с большим количеством травм «Реале»

Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с большим количеством травм «Реале»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с большим количеством повреждений у игроков мадридского клуба.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Есть ли ощущение, что с травмами не везёт? Нет, такого ощущения нет. Если оно у тебя есть, значит ты попросту опускаешь руки, а мы здесь этого не делаем. Проблемы есть, но мы очень мотивированы», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги

Напомним, на данный момент из состава «Реала» травмированы Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, а также Начо Фернандес. Большинство игроков из данного списка выбыли на длительный срок.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков.

Материалы по теме
Будущий игрок «Реала» Эндрик рассказал, какие футболисты могут стать кумирами поколения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android