Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с большим количеством травм «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с большим количеством повреждений у игроков мадридского клуба.

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«Есть ли ощущение, что с травмами не везёт? Нет, такого ощущения нет. Если оно у тебя есть, значит ты попросту опускаешь руки, а мы здесь этого не делаем. Проблемы есть, но мы очень мотивированы», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, на данный момент из состава «Реала» травмированы Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, а также Начо Фернандес. Большинство игроков из данного списка выбыли на длительный срок.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков.