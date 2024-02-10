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Будущий игрок «Реала» Эндрик рассказал, какие футболисты могут стать кумирами поколения

Будущий игрок «Реала» Эндрик рассказал, какие футболисты могут стать кумирами поколения
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Бразильский нападающий мадридского «Реала», находящийся в аренде в «Палмейрасе», Эндрик поделился мнением об игроках, способных стать кумирами для всего поколения.

«Я уже говорил, что хочу, чтобы моя игра делала счастливыми детей нового поколения, хочу дарить улыбку людям. Думаю, что в случае с Винисиусом происходит примерно то же самое – он может стать кумиром для нашего поколения, для всех бразильцев, как и Родриго. Я просто хочу быть счастливым и делать счастливым бразильский народ», — приводит слова Эндрика Placar.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Эндрик принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Отметим, в июле футболист отметит 18-летие, сразу после чего перейдёт в мадридский «Реал». В активе восходящей звезды два поединка за сборную Бразилии.

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