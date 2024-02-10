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«Барселона» может расстаться с одним из лидеров обороны

«Барселона» может расстаться с одним из лидеров обороны
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Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Ферран Мартинес.

По сведениям источника, Кунде может покинуть стан каталонской команды, если по нему поступит интересное предложение. Отмечается, что сине-гранатовые рассматривают продажу француза из-за проблем с правилами финансового фэйр плей.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что летом «Барселона» может расстаться с полузащитником из Нидерландов Френки де Йонгом.

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в € 60 млн.

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