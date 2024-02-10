Де Йонг проигнорировал предложение «Барселоны» о пролонгации контракта до 2029 года

Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не ответил на предложение каталонского клуба о пролонгации его трудового соглашения до 2029 года, которое было направлено футболисту три месяца назад. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство «Барселоны» предложило контракт, в котором не происходило редуцирование заработной платы 26-летнего полузащитника, несмотря на тяжёлое финансовое состояние клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, действующее трудовое соглашение де Йонга рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.