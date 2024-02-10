Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Йонг проигнорировал предложение «Барселоны» о пролонгации контракта до 2029 года

Де Йонг проигнорировал предложение «Барселоны» о пролонгации контракта до 2029 года
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не ответил на предложение каталонского клуба о пролонгации его трудового соглашения до 2029 года, которое было направлено футболисту три месяца назад. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство «Барселоны» предложило контракт, в котором не происходило редуцирование заработной платы 26-летнего полузащитника, несмотря на тяжёлое финансовое состояние клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующее трудовое соглашение де Йонга рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Стали известны клубы, которые готовы заплатить за де Йонга € 100 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android