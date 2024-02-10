Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Бёрнли» не банановая кожура, на которой можно поскользнуться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Бёрнли» в преддверии очного матча команд в 24-м туре английской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 10 февраля.

«Вероятно, для внешнего мира «Бёрнли» — это банановая кожура, на которой можно поскользнуться. Однако для спортсменов это не так, ведь «Бёрнли» — соперник, которого мы очень уважаем. Действительно считаю, что Компани проделывает там невероятную работу. Он так быстро научился определённым вещам, которые помогут в его дальнейшей тренерской карьере.

Их результаты странные: если они проигрывают, то с небольшим счётом — 1:2 или 2:3. Они постоянно в игре и не выключаются ни на минуту», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» начнётся в 18:00 мск.