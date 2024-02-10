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Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Бёрнли» не банановая кожура, на которой можно поскользнуться

Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Бёрнли» не банановая кожура, на которой можно поскользнуться
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Бёрнли» в преддверии очного матча команд в 24-м туре английской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 10 февраля.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вероятно, для внешнего мира «Бёрнли» — это банановая кожура, на которой можно поскользнуться. Однако для спортсменов это не так, ведь «Бёрнли» — соперник, которого мы очень уважаем. Действительно считаю, что Компани проделывает там невероятную работу. Он так быстро научился определённым вещам, которые помогут в его дальнейшей тренерской карьере.

Их результаты странные: если они проигрывают, то с небольшим счётом — 1:2 или 2:3. Они постоянно в игре и не выключаются ни на минуту», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» начнётся в 18:00 мск.

Турнирная таблица АПЛ
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