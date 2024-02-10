Тренер «Ливерпуля» Клопп: я простил Компани за гол в ворота «Лестера» в 2019 году

Главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в преддверии матча 24-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» спросили, простил ли он экс-защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани, ныне возглавляющего «бордовых», за то, что в 37-м туре розыгрыша АПЛ сезона-2018/2019 он в тяжёлом матче забил гол в ворота «Лестера», благодаря которому «горожане» опередили мерсисайдцев в турнирной таблице и в итоге выиграли английскую Премьер-лигу.

«Да, я простил ему тот гол давным-давно. Есть много игроков, которых я должен ненавидеть, — Арьен Роббен один из них! Но я этого не делаю. То же самое и в случае с Венсаном Компани. Я думаю, в том сезоне были и другие ситуации, которые оказали большее влияние, чем гол Компани. Когда я размышляю о произошедшем, я всё ещё думаю, что Мэддисон должен был заблокировать удар! Венсан просто попытался избавиться от мяча, и он оказался в воротах! Но нет, однако я простил его, давным-давно», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» начнётся в 18:00 мск.