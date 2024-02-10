Евгений Бушманов: никакого конфликта у Джикии в «Спартаке» нет

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и защитника Георгия Джикии.

«Я читал интервью Джикии и Малышева. Мне кажется, что там всё расставлено по местам. На мой взгляд, никакого конфликта у Георгия в «Спартаке» нет. Джикия решил остаться на эти полгода в «Спартаке». В команде тоже всё понимают и надеются, что он поможет. Дальше уже будет приниматься какое-то совместное решение.

В футболе всегда всё быстро меняется. Главное, что Георгий сам для себя решил, что хочет. Он будет бороться за место в составе. Не многим футболистам гарантировано место в старте. Нужно каждый день доказывать, что ты готов играть. На сегодняшний день у него не так много игрового времени, но это не значит, что его не будет завтра», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.