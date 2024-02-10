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Самедов: смотрел матч «Монако» и «Гавра», Головин и Кузяев — молодцы

Самедов: смотрел матч «Монако» и «Гавра», Головин и Кузяев — молодцы
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов рассказал, что следит за российскими игроками, выступающими в европейских чемпионатах.

«Стараюсь следить за российскими футболистами в Европе. Недавно смотрел матч между «Монако» и «Гавром», где Александр Головин схлестнулся с Далером Кузяевым. Ребята — молодцы. Далеру Кузяеву желаю только успехов, он молодец, что решился в 30 лет попробовать себя в Европе. Думаю, он может стать примером для наших уже не самых молодых футболистов, что можно заиграть в хорошем европейском чемпионате.

Алексей Миранчук сейчас тоже очень хорошо выглядит в составе «Аталанты», приносит команде много пользы. Не знаю причин, почему тренер «Аталанты» игнорировал Алексея. Может быть, сам Миранчук был не в форме, может, он не вписывался в те построения, которые хотел видеть Гасперини», — приводит слова Самедова Legalbet.

«Монако» и «Гавр» встречались в матче 20-го тура чемпионата Франции 4 февраля. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Головин провёл на поле весь матч, а Кузяев был заменён на 88-й минуте.

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