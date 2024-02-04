Команда Кузяева заставила «Монако» стухнуть. Хотя Головин старался всё оживить

Помните, ведь не так давно «Монако» называли претендентом на чемпионство? Классный старт сезона, суперформа Головина и реальная конкуренция с «ПСЖ». Так и хочется спросить – куда всё делось? В последних турах у команды пара поражений – от «Лиона» и «Реймса», плюс ничья с «Марселем». Как следствие – четвёртое место. Впереди не только «ПСЖ», но и «Ницца» с «Брестом». А если «Лилль» сегодня победит, «Монако» опустится ещё ниже. Совсем неприятная картина.

«Гавр» куда более стабилен. На старте сезона новичок лиги забрался в середину таблицы и с того момента крутится между 9-13-м местом. Да, есть спады и поражения. Но в целом очки они набирают стабильно. Для российских болельщиков в этой игре была дополнительная интрига – ведь Александр Головин и Далер Кузяев оказались в стартовых составах. Но в этом не было ничего удивительного.

В первом круге команды скатали очень невзрачную ничью – 0:0. Но тогда для «Монако» было чужое поле, соперник, который очень много оборонялся и агрессивно огрызался. Да, моменты возникали, но очень редко. После первого тайма показалось, что сценарий той встречи будто пишется заново.

«Гавр» отдал мяч сопернику, встал в защиту и пытался изредка убегать в атаки. А их соперник стремился быстро разыгрывать мяч, но в основном это заканчивалось странными подачами на Бен-Йеддера, которому было очень сложно против огромных защитников. При этом два опасных момента первого тайма создали как раз гости: в самом начале матчу Жужу бил в ближний угол, но не точно, а на 40-й минуте Опери решил с углового оформить «сухой лист», но Кён грамотно среагировал. Да, напротив ворот «Гавра» была куча розыгрышей мяча, Головин был очень активен, раскидывал передачи на партнёров, однако финального паса очень не хватало. Как правило, его перехватывали защитники. А ещё куча ударов была заблокирована.

Кузяев в первом тайме много двигался, предлагал себя одноклубникам, но при игре вторым номером те старались действовать надёжнее. И, как правило, выбивали вперёд. При обороне россиянин выполнял свои задачи, а вот в атаке не особо клеилось.

В итоге в первом тайме обошлось без голов. И не было особых предпосылок, что второй пройдёт как-то иначе. Будто бы «Монако» и не особо были нужны очки. А «Гавр» уж точно устраивала ничья с одним из лидеров. Но вялотекущий режим матча разорвала ошибка: Кехта потерял мяч перед штрафной, Головин выдал предголевую на Аклиуше, а тот вывел Бен-Йеддера прямо на кипера. Нападающий не растерялся и реализовал момент.

Получается, первый гол команды забили примерно через 155 минут. Если учитывать первый матч. И каково было удивление, когда ещё через пару минут «Гавр» отыгрался. Да, нелепо и случайно – после подачи со штрафного Фофана неудачно подставил ногу, и мяч полетел в ворота Кёна. Большой курьёз.

Однако вместо акцентированного навала в оставшиеся 25 минут матча «Монако» либо неудачно навешивал, либо терял мяч перед штрафной. Удалось создать только один момент, когда Бен-Йеддер снова вываливался на кипера, но мяч из-под его ног был выбит. В итоге встреча завершилась вничью.

Головин провёл весь матч, сделал 50 точных передач, среди которых четыре ключевые, пять удачных кроссов и нанёс один удар по воротам. А Кузяева заменили в концовке – у него 33 передачи и пять выигранных единоборств.

«Гавр» остался на 11-й строчке. А «Монако» по очкам в таблице сравнялся с «Брестом», но это только четвёртое место. А совсем рядом – «Лилль» и «Ланс». Если так пойдёт дальше, то команда Головина может вообще выпасть из зоны еврокубков.