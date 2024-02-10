Холанд забил больше голов чем любой другой футболист за 50 стартовых матчей АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился дублем в ворота «Эвертона» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Эти голы стали для норвежца 49-м и 50-м в 50 матчах чемпионата Англии. Таким образом, Холанду удалось забить больше голов, чем кому-либо ещё за 50 стартовых игр АПЛ, сообщает Opta.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» завершилась только что. «Горожане» одержали уверенную победу — 2:0.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.