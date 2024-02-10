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Холанд забил больше голов чем любой другой футболист за 50 стартовых матчей АПЛ

Холанд забил больше голов чем любой другой футболист за 50 стартовых матчей АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился дублем в ворота «Эвертона» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Эти голы стали для норвежца 49-м и 50-м в 50 матчах чемпионата Англии. Таким образом, Холанду удалось забить больше голов, чем кому-либо ещё за 50 стартовых игр АПЛ, сообщает Opta.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» завершилась только что. «Горожане» одержали уверенную победу — 2:0.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 71'     2:0 Холанд – 85'    

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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