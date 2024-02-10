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«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Фулхэма»

«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Фулхэма»
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«Ливерпулю» интересен центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо, сообщает 90min.

По информации источника, мерсисайдцы планируют начать новый сезон с укомплектованной обороной после возможного ухода из команды Вирджила ван Дейка и Жоэля Матипа. Летом у Адарабиойо заканчивается трудовое соглашение с «Фулхэмом», и «Ливерпуль» сможет этим воспользоваться, договорившись с 26-летним футболистом о переходе на правах свободного агента.

Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». Защитник выступает за «Фулхэм» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне игрок обороны провёл за «дачников» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость Адарабиойо, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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