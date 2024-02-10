Московский «Спартак» 23 марта сыграет товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи» в Баку, сообщает azerisport.

Напомним, в июле 2023 года «Спартак» и «Нефтчи» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве сроком на два года. Также летом 2023-го красно-белые в товарищеском матче, который проходил в Москве, обыграли «Нефтчи» со счётом 2:0.

На зимних сборах красно-белые участвуют в Зимнем кубке РПЛ, где уже разгромно проиграли «Ростову» со счётом 0:3 и обыграли «Шабаб Аль-Ахли» (5:0). На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками, а его ближайшие преследователи: «Зенит» (36) и «Динамо» (32).«Нефтчи» после 21 сыгранного матча азербайджанского чемпионата располагается на третьем месте с 32 очками.