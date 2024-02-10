Зарема Салихова: «Спартак» сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение Абаскаля

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией. Напомним, ранее агент футболиста заявил, что его клиент не будет продлевать контракт с клубом, а в СМИ появились новости о конфликте Джикии с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном.

Мой прогноз, как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.