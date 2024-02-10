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«Акинфеев пока не тянет». Дасаев — о награде «Лучший вратарь мира»

«Акинфеев пока не тянет». Дасаев — о награде «Лучший вратарь мира»
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что нынешний голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев не тянет на получение награды «Лучший вратарь мира».

«На данный момент не вижу вратаря в России, который бы заслуживал награду «Лучший вратарь мира». Согласен, Игорь Акинфеев здесь фаворит, но на международной арене пока он не тянет. Если он сможет этого добиться, буду только рад», — приводит слова Дасаев «РИА Новости».

Напомним, ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Игорь Акинфеев уже превзошёл всех советских и российских звёздных вратарей. Позднее сам Акинфеев сказал, что против таких сравнений, тем более с такими великими вратарями, как Яшин и Дасаев. Голкипер ЦСКА признался, что ему «дико неудобны эти сравнения».

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